Le baromètre du tourisme parisien annonce un été 2022 rayonnant

La portée des articles de presse sur le Paris touristique est en hausse de 53,2% vs la période du 1er au 15 avril 2021 et en hausse de 18,5% vs 1er au 15 avril 2019.Sur Google, le volume de recherches « Hotel Paris » est en hausse de 4,8 points vs la période du 1er au 15 mars 2022 (index 100).Le nombre de pages vues sur Parisinfo.com est en hausse de 306,5% vs 1er-15 avril 2021 et en recul de 11,7% vs 1er-15 avril 2019.