La veille, le groupe aéroportuaire français annonçait avoir divisé sa perte nette par 4 entre 2020 et 2021 àADP prévoit même un retour aux bénéfices dès 2022, misant sur la reprise du trafic aérien. Sur 2021, son chiffre d’affaires est en hausse de 30% à 2,78 milliards d’euros. En 2019, pour comparaison, le CA atteignait 4,7 milliards d’euros avant que la crise sanitaire ne tombe sur le secteur.Au niveau passagers, ADP annonce avoir accueillimais à peine à la moitié des niveaux de 2019. Roissy et Orly n’atteignent pour leur part que 38,8% de leurs niveaux de 2019, malgré une augmentation de 26,8% en 2021, à 42 millions de passagers., a remarqué son PDG Augustin de Romanet, dans un communiqué.», a-t-il ajouté.Pour le groupe gestionnaire des aéroports parisiens, le variant Omicron aura eu un impact rapide, seulement entre le 15 décembre et le 15 février. Avec des chiffres de trafic qui continuent de se relever sur le mois de janvier 2022, le groupe martèle son optimisme pour l’année qui s’ouvre.ADP compte en 2022 retrouverde son trafic de 2019 pour l’ensemble de ses aéroports, mais seulement entre « 65 et 75% » pour Orly et Roissy. D’après les prévisions, les installations parisiennes ne devraient pas retrouver leur trafic de 2019 avant 2024-2026 (2023-2024 pour l’ensemble des aéroports du groupe).Augustin de Romanet a enfin saluéde ses employés ayant permis au groupe. Depuis le début de la crise sanitaire, ADP a mis en place un gel des investissements, un plan de départs volontaires ainsi que des fermetures de terminaux qui continuent de perturber les opérations. ADP avait perdu 1,17 milliard d’euros en 2020.