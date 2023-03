Appli mobile TourMaG



Le rebranding de l’agence de voyage de luxe GR Tourisme pour devenir Exuma par Travel-Insight

Envoyer à un ami Partager cet article

En 2023, GR Tourisme a commencé l’année avec un gros changement : la transformation de son identité pour devenir Exuma. Après plus de 30 ans d’expériences, l’agence de voyage sur-mesure de luxe GR Tourisme a souhaité se réinventer. Elle a fait appel à l’agence de communication Travel-Insight pour redessiner sa marque et affirmer une identité plus en phase avec ce qu’elle est aujourd’hui.

Rédigé par Sarah Vauchelet le Lundi 20 Mars 2023

Qui est GR Tourisme, nouvellement Exuma ?

Née en 1991, GR Tourisme a beaucoup évolué depuis sa création. Au-delà de son équipe de direction, sa vision même du voyage de luxe s’est aussi transformée au fil du temps. Si le sur-mesure, les prestations prestigieuses et le service d’excellence font toujours partie de sa ligne de conduite, l’atout expérientiel était jusqu’alors absent de son ADN. La marque, autrement dit, n’était plus en phase avec l’esprit de l’entreprise en 2022, tout comme son nom. Il fallait donc trouver celui qui portera la nouvelle identité de la marque, et son esprit avant-gardiste.

Née en 1991, GR Tourisme a beaucoup évolué depuis sa création. Au-delà de son équipe de direction, sa vision même du voyage de luxe s’est aussi transformée au fil du temps. Si le sur-mesure, les prestations prestigieuses et le service d’excellence font toujours partie de sa ligne de conduite, l’atout expérientiel était jusqu’alors absent de son ADN. La marque, autrement dit, n’était plus en phase avec l’esprit de l’entreprise en 2022, tout comme son nom. Il fallait donc trouver celui qui portera la nouvelle identité de la marque, et son esprit avant-gardiste.

Comment cette transformation a été prise en charge ? Avec cette transformation de marque, l’enjeu principal était de traduire la vision expérientielle et avant-gardiste du tourisme de luxe de l’agence. Le point de vigilance principal était de trouver le juste équilibre entre audace et raison, pour plusieurs raisons :



• Acquérir et fidéliser une clientèle curieuse en recherche d’expériences nouvelles et insolites,

• Rassurer les clients historiques, habitués à l’univers GR Tourisme.



GR Tourisme a ainsi sollicité Travel-Insight afin d’être épaulé sur l’ensemble de sa communication (son image, les messages à destination de ses clients / prospects, ses canaux de communication, etc). L’agence a ainsi proposé à GR Tourisme une recommandation globale de refonte de l’approche communicative, en commençant par le rebranding.



L’accompagnement de GR Tourisme dans sa transformation Afin de parfaitement appréhender cette mission de rebranding, nous avons longuement échangé avec la directrice Ludivine Mercier, et avons opéré un audit interne de l’agence pour comprendre précisément son offre servicielle, la structure de sa clientèle, et plus globalement son positionnement actuel sur son marché. De ces premiers échanges, se sont déjà dessinées les valeurs fortes portées par la marque. Parallèlement, nous avons établi un état des lieux de l’environnement extérieur de la marque : sa concurrence bien sûr, mais aussi les grandes tendances de consommation liées au voyage de luxe. Cette phase exploratoire nous a permis d’aboutir sur de premières convictions pour la future marque.



Après présentation et validation de ce premier travail par la direction de GR Tourisme, nous avons pu entrer dans le cœur du sujet et travailler sur la nouvelle plateforme de marque. Ce document stratégique essentiel fait écho à la plateforme d’exploration, et vient définir les piliers de la marque, sa vision, sa mission et sa cible, ainsi que son identité (valeurs et traits de personnalités notamment). L’excellence, l’Expérience et l’Exception, seront les maître-mots de la marque de demain.



Ce triptyque a naturellement ouvert la voie au nouveau concept de marque : « Distiller l’EX-motion » – contraction des trois piliers fondateurs, et de la notion d’émotion, la raison d’être de l’agence.



La mission avançant, il nous est paru de plus en plus évident que le préfixe « EX » deviendrait essentiel à la nouvelle marque. S’approprier le « EX » pour regarder vers l’avenir, cela traduirait aussi l’audace de l’agence et sa vision avant-gardiste ! La piste était ouverte pour le nom de marque ; il ne restait plus qu’à trouver le moyen de véhiculer le domaine d’activité de l’agence, et son positionnement luxe. Après réflexions et discussions, GR Tourisme est devenu Exuma : à l’image de l’île bahaméenne éponyme, destination prisée des voyageurs du secteur luxe, ce nouveau nom inspire prestige, confidentialité et exclusivité.



La nouvelle marque et ses fondations étant désormais bien établies et structurées, cap sur les éléments textuels et visuels qui permettront à la nouvelle marque de bien se distinguer. L’enjeu : véhiculer son identité et son positionnement de la façon la plus juste possible, en veillant à ne pas perdre une miette de son essence. La direction éditoriale a alors travaillé sur la plateforme de discours et son manifeste ; la signature de marque, forte et cohérente, a pu être conservée. La direction artistique quant à elle, a planché sur le logo, les couleurs, les polices, et sur l’ensemble des éléments composant l’identité visuelle d’Exuma. Ainsi, pour réaliser un rebranding d’une marque, il convient de voir l’existant et de comprendre ce qui ne va pas. Le logo de GR Tourisme n’était plus assez en phase avec l’univers luxe et sur-mesure dans lequel l’agence évolue. Après quelques essais, une nouvelle typographie a été créée, qui viendra séduire le cœur de cible de l’agence. Cette typographie est élégante, à empattement, déclinée dans un bleu sombre qui rappelle les profondeurs des mers. Faite sur-mesure, elle reprend l’exigence d’Exuma pour assurer le meilleur service à ses clients. Enfin, pour déterminer le reste du territoire graphique, il a fallu trouver des typographies plus génériques afin de matcher avec la typographie du logo, si particulière. Enfin, concernant les couleurs, des tons neutres, chaleureux et doux, rassurants ont été choisis pour matcher avec les autres éléments et donner vie à cet univers chic et feutré : on a donc des tons de beige, du gris anthracite et un blanc chic.



Synthèse de tout notre travail de rebranding, nous avons livré à notre client le brandbook de la marque Exuma : LE document de référence pour les futurs collaborateurs de l’agence, qui rassemble plateforme de marque, plateforme de discours, nom de marque, signature, manifeste et identité visuelle.



Comment le changement de marque est-il annoncé aux clients ? Après avoir mis en place le changement de marque, il convient de l’accompagner et de communiquer dessus pour que la transition se passe au mieux et soit la plus fluide possible. Pour cela, plusieurs leviers de communication sont utilisés pour aider la marque dans sa transformation.



Cette nouvelle identité est donc déclinée sur différents supports de communication afin d’assurer à 360° cette transformation. De nouvelles signatures de mail sont mises en place, ainsi que les cartes de visites et autres signalétiques nécessaires.



Concernant l’annonce du changement d’identité, une campagne de communication utilisant différents leviers est mise en place. Tout commence par l’envoi d’une newsletter sur la base de données de GR Tourisme afin d’en informer clients et prospects de la marque. Cet envoi est doublé de relations presse : un dossier de presse a été créé et un communiqué de presse annonçant le lancement de la marque a été transmis à la presse professionnelle.



Cette annonce d’une transformation de l’agence se poursuit par la mise en place d’un nouveau site internet avec des contenus SEO adaptés à la nouvelle identité, et de nouveaux réseaux sociaux. Ceux-ci vont permettre de valoriser la nouvelle identité, son positionnement et donner vie à ses valeurs.



La transformation se met aussi en place sur la boîte mail. Ainsi, un nouveau nom de domaine est créé, avec migration des données et mise en place de la redirection des mails.







● La carte de voeux & du renouveau - Valorisant l'ex-citation & l'ex-pertise, elle reprend la nouvelle charte graphique d’Exuma et est imprimé sur de beaux matériels

● La petite bouteille de champagne Moët & Chandon - Symbolisant l'ex-altation (Fait de célébrer)

● La pâtisserie Ispahan de

● Le

● Dans un écrin de velours bleu marine,

● Un packaging délicat qui vient refléter la nouvelle identité d’Exuma - l’ensemble des éléments est contenu dans une box bleu marine avec le nouveau logo d’Exuma imprimé dessus, dans un papier de soie crème fermé par un sticker bleu marine, avec le logo d’Exuma et sa baseline inscrits dessus.

Enfin, une box spéciale pour les clients fidèles a été créée afin d’annoncer et présenter le renouveau de la marque : la box “Une nouvelle Ex-ploration pour 2023”. Cette box comprend plusieurs éléments, qui viennent construire l’identité d’Exuma :● La carte de voeux & du renouveau - Valorisant l'ex-citation & l'ex-pertise, elle reprend la nouvelle charte graphique d’Exuma et est imprimé sur de beaux matériels● La petite bouteille de champagne Moët & Chandon - Symbolisant l'ex-altation (Fait de célébrer)● La pâtisserie Ispahan de Pierre Hermé - Rappelant l'Ex-otisme & les saveurs Iraniennes● Le bouquet de fleurs séchées & bougies - Mettant en place l’Ex-cursion des sens & de la nature● Dans un écrin de velours bleu marine, Une pierre de larimar - Evoquant le bleu turquoise des plages des Îles Exuma & de l'Ex-pertise (métaphore des vertus de la pierre aux valeurs de l'agence). En lithothérapie, le larimar est une pierre dont la vibration est stimulante, régénérante, et qui crée une harmonie énergétique. La pierre préserve du stress.● Un packaging délicat qui vient refléter la nouvelle identité d’Exuma - l’ensemble des éléments est contenu dans une box bleu marine avec le nouveau logo d’Exuma imprimé dessus, dans un papier de soie crème fermé par un sticker bleu marine, avec le logo d’Exuma et sa baseline inscrits dessus.

Qu’est-ce que ce changement d’identité apporte à GR Tourisme, désormais nommée Exuma ? 1. La marque Exuma est désormais parfaitement en phase avec sa vision et avec sa clientèle.

2. Cette identité plus actuelle lui permettra aussi d’acquérir de nouveaux clients.

3. Exuma doit maintenant être valorisée de la meilleure manière auprès des clients de l’agence, de ses prospects, et des acteurs du secteur : les autres pôles de Travel-Insight ont depuis pris le relai pour la refonte du site Internet, la gestion et l’animation des nouveaux réseaux sociaux, et les relations presse.



Si vous aussi vous souhaitez être accompagné pour réaliser un changement d’identité avec une transition fluide et compréhensible pour vos clients, n’hésitez pas à contacter Travel-Insight !



Besoin d’accompagnement avec votre marque ? Contactez Travel-Insight



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’



L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…

La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight, avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.Lancée en 2016, Travel-Insight est l’ agence de communication tourisme qui sert de trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme. Elle est spécialisée en branding, en brand content , en social média, en relations presse, en trade marketing et en influence.L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…

Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Célia Tichadelle ou Stanislas Lucien :

www.travel-insight.fr

celia@travel-insight.fr - stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme01.84.25.56.82.

Lu 144 fois Notez

Dans la même rubrique : < > OnSpot augmente l’expertise de ses Travel facilitateurs grâce à ChatGPT CMS VACANCES vous présente MyCockpit