Le transport aérien peut dire merci au covid

Et puis pendant cette période troublée, les responsables en ont profité pour lancer de grandes manœuvres de réorganisation. Un grand nombre de salariés ont quitté le secteur ce qui a permis de dégraisser les effectifs sans pour autant devoir affronter de grands mouvements sociaux. Ainsi les compagnies se retrouvent maintenant avec une masse salariale réduite, et une meilleure organisation.



La reprise a certes obligé à reprendre les embauches, mais celles-ci sont nécessaires pour faire passer le trafic. Du coup les ratios s’améliorent et les résultats qui commencent à être publiés pour l’année 2022 reflètent une meilleure performance dans la gestion des compagnies.



Pendant ce temps nombre de transporteurs en ont profité pour mettre au sol les appareils les plus anciens et pour les remplacer par les avions de la dernière génération plus adaptés et plus performants. Cela a plusieurs avantages.



D’abord une sérieuse avancée vers la neutralité carbone qui reste la condition essentielle à l’acceptation du transport aérien par les nouvelles générations. Les nouveaux appareils sont plus confortables, mieux équipés, et le produit transport aérien en est sérieusement amélioré.



Enfin les nouveaux appareils sont moins consommateurs de carburant, ils coûtent donc moins cher et ils sont prêts pour l’utilisation des SAF (Sustainable Aviation Fuel). Reste que beaucoup d’appareils au sol sont encore tout à fait aptes à être utilisés. Il serait dommage de les laisser pourrir alors qu’ils auraient une grande utilité dans certains pays qui n’ont toujours pas accès aux avions neufs.