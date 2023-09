Léa chez Big Boss Voyages : "Pourquoi irais-je voir ailleurs ?" 🔑

« Non, on ne pouvait pas garantir aux clients que le temps serait clair dans la baie d’Halong fin novembre, et que « oui, Samarcande en décembre, il fait un peu frais »

Alors quand on m’explique que lorsque on travaille pour la même entreprise depuis longtemps, la routine peut s'installer et qu’un nouvel employeur peut offrir une expérience différente, permettez-moi de vous faire remarquer qu’Même si les tickets-restau sont à 9€ au lieu de 8,50 € chez Big-Boss et/ou qu’on m’offre 2 jours de congés gratuits si je décide de partir en vacances pour traverser toute l’Europe en train plutôt que de prendre l’avion.J’ai toutefois été interpellée par une offre d’emploi atypique (et même carrément sexy) parue dans les annonces de Valérie sur le portail TourMaG et que j’ai repérée ce matin : Une agence y propose un job de rêve !Si tu es disponible du 11 novembre au 2 décembre 2023, tu peux devenirDes compétences que tout bon(ne) agent de voyage ont, en fait…Franchement, j’allais postuler et puis je me suis rappelée que je n’étais pas prête à laisser mon enfant 3 semaines d’affilée… et qu’accessoirement, on ne m’invitait pas à faire un tour du monde mais à checker que les bagages étaient bien livrés dans les chambres et à expliquer queN'empêche que dans ces moments-là, je regrette de ne plus être la petite blonde charmante et frivole de 25 ans au rire cristallin que j’étais au début de ma carrière, parce que j’aurais postulé et