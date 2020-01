Leboncoin met un pied dans l'hôtellerie avec Pilgo

une dernière corde à son arc

Nous sommes très heureux de cette acquisition, qui est logique et stratégique

Ce rachat va nous permettre de compléter notre offre de voyages, qui comprenait déjà des annonces de location entre particuliers mais aussi des propositions de professionnels via

Nous allons pouvoir créer des synergies entre ces 3 sites et mettre notre puissance de 5e site de France au service des hôteliers, avec une solution pratique, efficace et compétitive en termes de tarifs

Numéro 2 français derrière Booking.com sur les locations touristiques, Leboncoin Groupe ajoute "" sur le segment de l'hébergement, comme l'explique Antoine Jouteau, le directeur général du groupe, en faisantCette start-up, créée en 2015, est une plateforme digitale de(Fastbooking et Availpro - réunies sous la marque D-Edge -, Reservit et SynXis by Sabre),(AccorHotels, Logis de France, Best Western, B&B Hotels, Les Collectionneurs, Hôtels & Préférence, Contact Hotel, Brit Hotel, Oceania Hotels, Ace Hotel).Elle référence plus de, et a développé sa commercialisation en direct face aux agences de voyages en ligne (OTA)., précise Antoine Jouteau.", poursuit Antoine Jouteau.