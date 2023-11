Les engagements d’AERTiCKET en France… Gain de productivité, augmentation des marges, optimisation de la trésorerie

COCKPIT, Une solution innovante qui s’adresse à tous les acteurs de l’industrie du voyage !



Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 6 Novembre 2023





AERTiCKET est représenté par deux marques en France depuis plusieurs années déjà : Cockpit Aerticket et CMS Vacances. Plus de 650 agences nous font déjà confiance ! On vous explique tout !



► En savoir plus

AERTiCKET est représenté par deux marques en France depuis plusieurs années déjà : Cockpit Aerticket et CMS Vacances. Plus de 650 agences nous font déjà confiance ! On vous explique tout !

Une offre globale alliant Technologie & Service



Avec plus de 40 connexions NDC, le groupe AERTiCKET est un fournisseur majeur dans le domaine des technologies avancées. Il s’attache à une évolution perpétuelle des ses outils et plateformes COCKPIT, en proposant des modèles d’utilisation et de connexion s’adaptent aux différents acteurs et en personnalisant les fonctions et usages. Le contenu aérien COCKPIT en API est un exemple en la matière.

Les fonctionnalités d’après-vente sont aussi disponibles depuis la plateforme COCKPIT, permettant une gestion rapide et autonome des échanges, remboursements et Time Schedule Changes par l’agent de voyage.



Sans oublier la plateforme MyCockpit, un assistant Voyage qui améliore l’expérience client puisqu’il permet à chaque passager d’accéder à sa réservation 24/7, vérifier le statut du booking ou encore ajouter des services additionnels !



En France, AERTiCKET c’est un service complet de fulfillment principalement opérés par sa filiale CMS Vacances. Une équipe de plus de 50 experts du B2B dédiée aux agences de voyages, Tour-operators et au Business Travel. Un service client éprouvé, opéré depuis Bordeaux, les Antilles et Berlin fonctionnant 24/7, garantissant ainsi un service de grande qualité.



… Tout y est pour permettre une réactivité optimum auprès des clients.

Et si vous avez un doute, nos experts CMS Vacances sont à votre disposition !



► Rejoignez-nous !

La plateforme de réservation COCKPIT offre à ses utilisateurs une gamme de produits large, un contenu riche incluant les connexions vers tous les principaux GDS, les connexions directes avec des compagnies aériennes (NDC), les low-cost mais aussi les hôtels, voitures, activités … depuis la plateforme de Dynamic Package COCKPIT HOLIDAYS.Avec plus de 40 connexions NDC, le groupe AERTiCKET est un fournisseur majeur dans le domaine des technologies avancées. Il s’attache à une évolution perpétuelle des ses outils et plateformes COCKPIT, en proposant des modèles d’utilisation et de connexion s’adaptent aux différents acteurs et en personnalisant les fonctions et usages. Le contenu aérien COCKPIT en API est un exemple en la matière.Les fonctionnalités d’après-vente sont aussi disponibles depuis la plateforme COCKPIT, permettant une gestion rapide et autonome des échanges, remboursements et Time Schedule Changes par l’agent de voyage.Sans oublier la plateforme MyCockpit, un assistant Voyage qui améliore l’expérience client puisqu’il permet à chaque passager d’accéder à sa réservation 24/7, vérifier le statut du booking ou encore ajouter des services additionnels !En France, AERTiCKET c’est un service complet de fulfillment principalement opérés par sa filiale CMS Vacances. Une équipe de plus de 50 experts du B2B dédiée aux agences de voyages, Tour-operators et au Business Travel. Un service client éprouvé, opéré depuis Bordeaux, les Antilles et Berlin fonctionnant 24/7, garantissant ainsi un service de grande qualité.… Tout y est pour permettre une réactivité optimum auprès des clients.Et si vous avez un doute, nos experts CMS Vacances sont à votre disposition !

L’offre globale AERTiCKET en France et ses promesses



Une véritable alternative au IATA : supprimer vos garanties bancaires

La solution B2B COCKPIT, plateforme multi-IATA et intégration NDC, s’adresse à toutes les agences de voyages IATA ou NON IATA en France, rationnalisant ainsi les opérations, les garanties bancaires ou deposit exigés par les organismes du secteur. Sans compter l’allègement des actes de comptabilité, les pointages et réconciliations de billets.



Optimisation de la trésorerie et des marges

Les solutions technologiques AERTiCKET et sa riche gamme de produits, appuyées par les contrats globaux, facilitent et allègent les règlements fournisseurs, garantissant ainsi une trésorerie saine à long terme.

L’accès au contenu élargi d’AERTiCKET, notamment aux plus de 100 IATA internationaux permettent d’obtenir les prix les plus concurrentiels du marché, introuvables ailleurs !



Gain de productivité

Un seul et même outil pour l’ensemble des transactions de réservation et d’après-vente de vols secs, avec un contenu multi-source ! Des solutions interconnectées avec la majorité des outils mid ou back-office du marché ! Une équipe gérant 100% des transactions avec un service multilingue disponible 24/7 !

Voilà comment AERTiCKET vous permet d’être efficace !



► Inscrivez-vous

Une offre globale qui s’adresse à chaque acteur de l’industrie du tourisme que vous êtes !La solution B2B COCKPIT, plateforme multi-IATA et intégration NDC, s’adresse à toutes les agences de voyages IATA ou NON IATA en France, rationnalisant ainsi les opérations, les garanties bancaires ou deposit exigés par les organismes du secteur. Sans compter l’allègement des actes de comptabilité, les pointages et réconciliations de billets.Les solutions technologiques AERTiCKET et sa riche gamme de produits, appuyées par les contrats globaux, facilitent et allègent les règlements fournisseurs, garantissant ainsi une trésorerie saine à long terme.L’accès au contenu élargi d’AERTiCKET, notamment aux plus de 100 IATA internationaux permettent d’obtenir les prix les plus concurrentiels du marché, introuvables ailleurs !Un seul et même outil pour l’ensemble des transactions de réservation et d’après-vente de vols secs, avec un contenu multi-source ! Des solutions interconnectées avec la majorité des outils mid ou back-office du marché ! Une équipe gérant 100% des transactions avec un service multilingue disponible 24/7 !Voilà comment AERTiCKET vous permet d’être efficace !

CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



+33 (0)5 56 55 48 62/48 57

Lu 189 fois Notez

Dans la même rubrique : < > OnSpot lance son système de ticketing sur-mesure ! Ubigi : Solutions de Connectivité Mobile eSIM Internationale pour les Voyageurs et les Entreprises du Voyage.