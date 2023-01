Les gîtes Bon Air, candidats aux Césars du Voyage Responsable

En 2009 / 2010, les gîtes Bon air, ce sont 4 chalets bioclimatiques, écoconçus et écoconstruits pour une capacité d'accueil de 35 couchages.



L'entreprise est autonome grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques et revend même de l'énergie produite à EDF.



S'ajoute aussi la géothermie verticale depuis 2010 pour les planchers chauffants des chalets et l'appoint piscine en avril et en octobre. Le chauffage de l'eau de la piscine de 44 m³ se fait par solarium de mai à octobre.



Les gîtes peuvent compter sur un chauffe-eau solaire de 400 litres et 2 puits canadiens pour des compléments de chaleur, pour l'espace piscine et pour la mise hors gel du local technique commun à l'ensemble du village éco-lieu.



Gîtes Bon air récupère l'eau pluviale, et utilise une eau de source qui est puisée à - 20 m.



Enfin, le lieu fait son compost, tri sélectif, l'ensemble de son éclairage intérieur comme extérieur est en leds... Et Bon Air possède en outre 12 bornes de recharges électriques.