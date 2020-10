Les navires de croisières les plus anciens ne survivent (hélas) pas à la suspension des activités liées à la Covid-19

La pandémie contraint l'industrie des croisières à accélérer le retrait de nombreux navires d’ancienne génération. Fred. Olsen (compagnie britannique), a confirmé avoir vendu ses 2 paquebots datant des années 1970, s’ajoutant ainsi à la liste des vieux navires qui ne survivront probablement pas à la crise.



On considère généralement que la durée de vie d'un navire est de 30 à 40 ans. Cependant, dans le secteur des croisières, qui a connu une expansion rapide au cours de la dernière décennie, il était courant de voir des navires plus anciens continuer à opérer dans l'industrie.



Tout en construisant de nouveaux bateaux plus gros et donc à la rentabilité plus importante, de nombreuses grandes compagnies de croisière utilisent leurs vieilles gardes pour se développer sur des marchés plus petits et dans des ports régionaux ou elles vendent ces navires à des compagnies plus petites qui ne construisent généralement pas de nouveaux navires.



Si ces navires de capacité plus réduites ne disposent pas de tous les équipements qui font la Une des journaux (murs d’escalade, patinoire, tyrolienne…) ils ont pu toutefois trouver des marchés de niche et se faire une clientèle fidèle de voyageurs qui apprécient soit les designs plus classiques, soit la taille plus réduite.