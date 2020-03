Les parcs d'attractions reportent leur ouverture

Puy du Fou, Vulcania, Europa-Park, Parc Spirou

Le Puy du Fou et le Puy du Fou España vont reporter leur ouverture respectivement au 18 avril 2020 et au 25 avril 2020. Idem pour Europa Park, le parc Spirou et Vulcania qui reportent également leur ouverture.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 17 Mars 2020

