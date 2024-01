"Les remboursements des PGE posent problèmes" selon Richard Vainopoulos 🔑

TourMaG.com - Quel est le problème avec Orchestra ?



Richard Vainopoulos : Les solutions de cette entreprise permettent de rechercher le meilleur tarif, donc cela pousse les agences vers le bas. Et après les professionnels s'y habituent et la clientèle aussi, c'est le danger.



Nous ne devons pas entrer en concurrence avec le web, ce n'est pas bon. J'ai toujours refusé cela.



TourCom est une entreprise de service, de qualité. Les agences de voyages doivent valoriser leur travail.



TourMaG.com - Cette année vous allez relancer la convention de TourCom ?



Richard Vainopoulos : Nous avons l'image d'un réseau qui n'est pas très festif, nous allons organiser cet évènement mi-octobre.



Elle aura lieu en Corse, dans un hĂ´tel du groupe Ollandini.



Il y aura des ateliers de travail, en fonction des demandes et besoins des agents de voyages, puis des interventions. Pour finir, nous organiserons un important workshop. Nous serons entre 160 et 200 personnes, nous voulons beaucoup de licences.



Depuis 2020, les mentalités ont évolué parmi nos adhérents, beaucoup ont besoin d'échanger et se rencontrer. Cette convention a été prévue dans ce sens.



Après avoir essayé de remettre à flot les agences de voyages, nous pouvons relancer les animations.