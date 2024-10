Les vacances (pour tous), c'est fini ! 🔑

Nous n'irons plus jamais, oĂą tu m'as dit je t'aime (...) Les vacances sont finies et dire que c'Ă©tait le lieu de mon premier amour, les vacances sont finies, je ne crois pas que j'y retournerai un jour.

L'actualité en provenance de Bercy, me donne presque envie de pousser la chansonnette (voir à la fin de l'article la chanson dédiée).Pour ceux qui n'ont pas mon énorme culture musicale, vous aurez peut-être reconnu la chanson d'Hervé Vilard.En lisant ce matin l'actualité du tourisme j'ai immédiatement songé à cette chanson culte des sixties, relatant une histoire d'amour d'un couple qui se sépare dans le décor suranné de île touristique italienne.Et oui,Le temps où nous rêvions d'une société de loisirs est révolu. La France besogneuse est de retour. Alors que la politique a tiré un trait sur Bruno Le Maire, à moins que ce ne soit l'inverse, pour la plus grande joie des agences de notation,Pour résorber la faille qui nous sépare d'un retour à l'équilibre, l'exécutif est revenu aux fondamentaux de ce qui fait le génie et l'exception française :Si sur bien des domaines l'Hexagone est en queue de peloton, pour inventer de nouvelles taxes, lb il est le [Pogacar de la taxation.Sauf qu'à force de presser le citron, on risque aussi de tuer la poule aux yeux d'or...