En 2025, l’Europe restera sous pression, coincée entre la politique des États-Unis qui attire massivement les investissements et l’augmentation rapide de la compétitivité de la Chine sur les prix. L’économie américaine devrait encore renforcer sa domination., 31 % de la richesse mondiale des ménages, 46 % des investissements en capital-risque, 65 % de la capitalisation boursière mondiale et 75 % du MSCI World Index, un record en 55 ans.. En 2024, la valeur totale des actions américaines a augmenté de 7110 milliards de dollars, soutenant un dollar fort, comme en 2024 et ce début 2025. Peu importe les crises ou qui est au pouvoir, le dollar et les États-Unis semblent toujours en sortir gagnants, et cela devrait encore se confirmer cette année.Un autre sujet clé en 2025 sera le débat sur le rôle de l’État. D’un côté, le "", comme en France, et de l’autre, le "", illustré par Javier Milei en Argentine. Milei a réussi à stabiliser le taux de change argentin après une dévaluation initiale.Il a adopté une dévaluation progressive de 2 % par mois (crawling peg), réduisant presque à zéro l’écart entre le marché noir et le taux officiel du peso. Si cette stratégie tient, cela limitera les risques de dévaluation et attirera les investisseurs étrangers nécessaires pour relancer durablement l’économie argentine.Enfin, le dernier enjeu concerne la "" de la Chine. Cela se voit sur le marché obligataire : le taux des obligations chinoises à 30 ans est passé sous celui du Japon, une première. Les investisseurs pensent désormais que la croissance chinoise à long terme sera inférieure à celle du Japon.En même temps, la Chine a connu six trimestres de déflation d’affilée, une première depuis 1999. Avec une économie chinoise en difficulté, les marchés pourraient envisager une dévaluation du yuan dans les mois à venir.