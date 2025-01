Quelles tendances sur le marché des devises début 2025 ? [ABO]

C’est reparti ! Les experts du marché parlent encoreSelon eux, la Chine pourrait laisser le yuan baisser fortement pour répondre à la menace de guerre commerciale des États-Unis. D’autres pays, surtout en Asie, pourraient alors baisser leur monnaie pour rester compétitifs, comme cela s’est produit après la crise financière des années 2010.Mais est-ce vraiment probable ? Pas vraiment. En effet,par rapport au dollar en deux mois, ce qui pourrait être une réponse aux menaces de nouveaux tarifs douaniers.Cependant, il est peu probable que. La Chine a un excédent commercial de plus de 1000 milliards de dollars, ses exportations augmentent (+12 % en un an), et ses importations ralentissent, ce qui montre que la demande intérieure est faible. Dans une telle situation, baisser la monnaie n’est pas la solution. Le seul moyen de relancer l’économie serait une augmentation des dépenses publiques.Cependant, en Chine, ce n’est pas si simple. Le gouvernement central a peu de dettes et pourrait agir, mais les gouvernements locaux sont plus limités. En plus, les mesures de relance finissent souvent par créer des bulles, notamment dans l’immobilier. Depuis des mois, on parle d’une possible relance budgétaire, mais elle n’est pas encore mise en place. Ce qui est sûr, c’est qu’une forte baisse du yuan n’est pas prévue. Cela ne ferait qu’aggraver les choses, par exemple en accélérant la fuite des capitaux.Le vrai problème pour 2025, c’est le marché des obligations. Depuis septembre, les taux de rendement augmentent, ce qui signifie que le coût de l’argent devient plus élevé. Cela va à l’encontre de ce qu’on attendait : une baisse des taux décidée par la Réserve fédérale (Fed) américaine devrait normalement faire baisser ces rendements. Certains pensent que cette hausse est liée aux mesures économiques inflationnistes des États-Unis.Nous pensons plutôt que le marché anticipe que la Fed devra baisser ses taux plus vite que prévu si l’économie montre des signes de faiblesse. Cette hausse des taux de rendement ne concerne pas que les États-Unis. Elle touche aussi d’autres pays, comme la France, car les taux américains influencent les marchés mondiaux.Cela peut avoir de grandes conséquences : hausse du coût du crédit, difficulté pour les entreprises endettées de se financer, et aggravation de la dette publique. Sur le marché des devises, cette hausse des rendements soutient le dollar, car les investisseurs cherchent des rendements plus élevés. Nous pensons que 2025 sera une année où le dollar restera fort, comme en 2024.Actuellement, il est surévalué de 9 % par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, et cela pourrait durer presque toute l’année.