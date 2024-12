L’euro peut-il encore tenir face au dollar et à la livre sterling ? [ABO]

Comme prévu, la Banque Centrale Européenne (BCE) a réduit son taux directeur de 0,25 %. Les attentes du marché étaient faibles, et la BCE a confirmé que la croissance fait face à des risques de baisse. Elle vise un taux neutre de 2,5 % d’ici l’été prochain. Cela n’a pas apporté de nouveauté au marché.La question des dettes des États reste importante :malgré le fait que la BCE vende des obligations italiennes. Tout est calme pour la BCE en cette fin d’année.Du côté du Canada, la Banque du Canada (BoC) a surpris avec une baisse de 0,5 % de son taux directeur. Nous prévoyons au moins trois autres baisses de 0,25 % en 2025, ce qui ferait descendre le taux neutre à 2,5 % d’ici juin. Cependant, si la situation économique continue de se dégrader, la BoC pourrait baisser les taux encore plus.Pour la Banque Nationale Suisse (BNS), une petite surprise : elle a réduit son taux directeur de 0,5 %, alors que tout le monde attendait une baisse de 0,25 %. Le nouveau gouverneur, M. Schlegel, semble vouloir relancer l’inflation en affaiblissant le franc suisse. Ce qui étonne, c’est que la BNS ne parle plus du franc suisse comme "trop fort", alors que cela reste un problème pour la lutte contre la déflation.Enfin, en Australie, la Banque de Réserve n’a rien changé à sa politique monétaire. Mais son communiqué laisse entendre que l’inflation pourrait baisser, ouvrant la voie à une éventuelle réduction des taux dès février prochain, dans le scénario le plus optimiste.