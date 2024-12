Le yuan chinois perd du terrain face au dollar [ABO]

Bien sûr, la politique en France a eu un impact sur les marchés financiers, mais pas tant que ça. L'euro n'a pas chuté, et la Bourse de Paris, avec l'indice CAC 40, a même connu quelques hausses. Mieux encore, le CAC Small, qui regroupe les petites et moyennes entreprises, a montré une certaine solidité. Pourtant, cet indice est généralement plus sensible aux changements politiques et économiques en France.La semaine dernière,. Le won sud-coréen a fortement baissé face au dollar, atteignant son niveau le plus bas depuis deux ans, après une brève déclaration de loi martiale. De son côté, le yuan chinois continue de perdre de la valeur face au dollar (-5 % en deux mois), signe que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine affecte aussi les taux de change.En plus,: elle a interdit l’exportation de trois métaux clés (gallium, germanium et antimoine) lorsqu'ils sont utilisés à des fins militaires aux États-Unis. Ces métaux sont cruciaux pour des technologies comme l’énergie solaire, la fibre optique et les systèmes infrarouges, qui ont des usages civils et militaires.Par exemple, les États-Unis dépendent des importations pour 50 % de leur germanium. Cette mesure complique les choses pour les Américains et montre que les tensions entre la Chine et les États-Unis vont continuer de monter dans les mois à venir.