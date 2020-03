Logis ouvre ses hôtels au personnel soignant et aux professionnels de santé

Dans ces moments difficiles faire preuve de solidarité n'est pas chose facile, nous le voyons bien dans l'industrie touristique, et pourtant il existe encore des âmes généreuses.



A commencer par Logis, la chaîne d'hôtels indépendants, qui ouvre depuis dimanche 22 mars 2020, les portes et les chambres de 458 établissements à l'ensemble du personnel soignant et aux professionnels de santé.



Et contrairement à d'autres marques du secteur ce n'est pas par un communiqué de presse relayé plusieurs fois dans les boites mails des rédactions françaises, mais sur Linkedin que l'information a été relayée.