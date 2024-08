Londres : l'hôtel The Emory transfère ses clients en hélicoptère

"l'expérience ultime d'une arrivée à l'hôtel par les airs".

"Redéfinissant les standards de service hôtelier dans la capitale anglaise"

. Objectif : inclure dans les séjours proposés à leurs clientsAux termes de ce partenariat entre The Emory, premier hôtel londonien exclusivement composé de suites, et Flexjet,depuis les principaux terminaux de jets privés de la capitale, pour tout séjour réservé dans une suite de l'hôtel.Les clients de The Emory arrivant à Londres par jet privé via les aéroports de Farnborough, Biggin Hill, Luton ou Stansted, seront transportés en hélicoptère directement à l’héliport de Londres Battersea, où ils seront pris en charge par les chauffeurs de The Emory pour être emmenés à l’hôtel.et sous réserve de disponibilité certains jours de pointe. Les clients qui utilisent ce service pourront également bénéficier de tarifs préférentiels pour d'autres transferts en hélicoptère Flexjet pendant leur séjour.Inauguré en mai 2024, The Emory fait partie du, aux côtés des célèbres hôtels Claridge’s, Connaught et Berkeley. Ce nouvel établissement offre 61 suites exceptionnelles réparties sur neuf étages, dont un spectaculaire penthouse vitré de 300 m².-selon un communiqué du groupe-, chaque séjour inclut un accès exclusif au Bar 33 sur le toit et à The Emory Cigar Merchants, une adhésion gratuite au Spa et club privé Surrenne, des services personnalisés fournis par un assistant personnel dédié, l’utilisation des chauffeurs privés de l’hôtel, et désormais, en sus, un transfert privé en hélicoptère Flexjet pour une arrivée discrète et luxueuse.