Visit California organise une immersion californienne pour les pros du tourisme lyonnais - Depositphotos.com @Feverpitch
Le jeudi 20 novembre 2025, Visit California proposera aux professionnels du tourisme lyonnais une immersion dans l’univers de la Californie avec la soirée « Club California », organisée en partenariat avec Air Tahiti Nui, Santa Monica Travel & Tourism, Visit Greater Palm Springs et le réceptif Cali’fun.
L’événement se tiendra dans un lieu emblématique de Lyon : The Hill Club, situé à l’hôtel Chromatics dans le 2ᵉ arrondissement.
Au programme, un workshop destiné à présenter la Californie du Sud, mettant en avant la diversité et l’accessibilité de l’offre touristique de cette région du Golden State.
La participation nécessite une inscription préalable, le nombre de places étant limité.
L’événement débutera à 18h30, au 12 rue Marc-Antoine Petit, 69002 Lyon.
L’événement se tiendra dans un lieu emblématique de Lyon : The Hill Club, situé à l’hôtel Chromatics dans le 2ᵉ arrondissement.
Au programme, un workshop destiné à présenter la Californie du Sud, mettant en avant la diversité et l’accessibilité de l’offre touristique de cette région du Golden State.
La participation nécessite une inscription préalable, le nombre de places étant limité.
L’événement débutera à 18h30, au 12 rue Marc-Antoine Petit, 69002 Lyon.
Workshops et good vibes avec Visit California
Autres articles
-
La High Sierra s’invite dans un webinaire pour les pros du tourisme
-
Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié
-
Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
-
Incendies Los Angeles : un film catastrophe à Hollywood [ABO]
-
Trophée des Héros Assurever : 40 pros du tourisme découvrent la Californie
La soirée se poursuivra par un cocktail 100% californien, accompagné d’un DJ set et d’une animation artistique live.
Une artiste peintre lyonnaise réalisera des planches de skateboard personnalisées aux couleurs de la Californie, offrant une touche créative et originale à l’événement.
Destinée aux professionnels du tourisme de la région lyonnaise, cette soirée sera l’occasion de rencontrer plusieurs acteurs et représentants du tourisme californien en France.
A lire aussi : Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
Une artiste peintre lyonnaise réalisera des planches de skateboard personnalisées aux couleurs de la Californie, offrant une touche créative et originale à l’événement.
Destinée aux professionnels du tourisme de la région lyonnaise, cette soirée sera l’occasion de rencontrer plusieurs acteurs et représentants du tourisme californien en France.
A lire aussi : Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille