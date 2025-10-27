TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme

Le jeudi 20 novembre, Visit California invite les professionnels du tourisme lyonnais à plonger dans l’ambiance du Golden State lors de sa soirée « Club California ». Workshops, cocktails californiens et animations créatives rythmeront cet événement organisé à The Hill Club, à l’hôtel Chromatics.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

Visit California organise une immersion californienne pour les pros du tourisme lyonnais
Le jeudi 20 novembre 2025, Visit California proposera aux professionnels du tourisme lyonnais une immersion dans l’univers de la Californie avec la soirée « Club California », organisée en partenariat avec Air Tahiti Nui, Santa Monica Travel & Tourism, Visit Greater Palm Springs et le réceptif Cali’fun.

L’événement se tiendra dans un lieu emblématique de Lyon : The Hill Club, situé à l’hôtel Chromatics dans le 2ᵉ arrondissement.

Au programme, un workshop destiné à présenter la Californie du Sud, mettant en avant la diversité et l’accessibilité de l’offre touristique de cette région du Golden State.

La participation nécessite une inscription préalable, le nombre de places étant limité.

L’événement débutera à 18h30, au 12 rue Marc-Antoine Petit, 69002 Lyon.

Workshops et good vibes avec Visit California

La soirée se poursuivra par un cocktail 100% californien, accompagné d’un DJ set et d’une animation artistique live.

Une artiste peintre lyonnaise réalisera des planches de skateboard personnalisées aux couleurs de la Californie, offrant une touche créative et originale à l’événement.

Destinée aux professionnels du tourisme de la région lyonnaise, cette soirée sera l’occasion de rencontrer plusieurs acteurs et représentants du tourisme californien en France.

A lire aussi : Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs


