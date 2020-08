MSC Croisières : les circuits en Méditerranée rouvrent le 16 et le 29 août 2020

Le MSC Grandiosa, dernier navire de la compagnie à avoir été mis en service, proposera des croisières de 7 nuits en Méditerranée occidentale et fera escale dans les ports italiens de Gênes, Civitavecchia / Rome, Naples, Palerme et La Valette.



Le MSC Magnifica proposera quant à lui, des croisières de 7 nuits en Méditerranée orientale au départ de Bari et de Trieste et fera escale dans les ports de Corfou, Katakolon et Le Pirée en Grèce.



i[« Le nouveau protocole de MSC Croisières a été développé pour protéger la santé et la sécurité de tous les passagers, membres d’équipage et des communautés locales qui accueilleront les navires (...), a précisé Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières.



La compagnie a travaillé pour englober tous les aspects du voyage, de la réservation à l'embarquement, en passant par la vie à bord et le retour à la maison, tout en préservant le caractère unique de l'expérience.



Pour cette première phase de reprise des opérations de croisière, les deux navires MSC Croisières prévus pour opérer en Méditerranée cet été, n'accueilleront que des passagers résidant dans les pays de l’espace Schengen et sous réserve des restrictions imposées par les autorités italiennes.



De plus, les itinéraires ont été planifiés en collaboration avec les autorités et conçus en fonction de l'accessibilité des ports, réduisant autant que possible, la nécessité pour les passagers d'emprunter des transports publics.



MSC Croisières annonce l'arrêt de ses autres opérations de croisière en Méditerranée du 16 août au 31 octobre inclus.



Les passagers résidant dans les pays de l’espace Schengen (1) qui disposent d’une réservation sur un itinéraire MSC Croisières jusqu’au 31 octobre, ont la possibilité de transférer leur réservation sur les MSC Grandiosa ou MSC Magnifica, bénéficiant ainsi jusqu’à trois excursions gratuites (selon la catégorie de cabine réservée).