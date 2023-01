MSC Croisières voit double pour son tour du monde 2023

Le Groupe compte donc sur les agences de voyages, avec qui il réalise 80% de ses ventes (dont 40% avec les agences online spécialisées sur le segment croisières), contre 20% en B2C.



Alors, pour convaincre les professionnels et faire découvrir ses produits aux agents de voyages arrivés pendant ou après la pandémie, MSC multiplie les actions de formation. Ainsi, près de 2 000 agents ont été accueillis à bord, à l'occasion de famtrips, depuis la reprise.



Et progressivement les réservations reprennent leur rythme... de croisière. Chez les individuels, les ventes de dernière minute se calment et une certaine anticipation dans les réservations revient, note Gianluca Martini, jusqu'à 5 à 6 mois avant le départ. Et ce, même pour les groupes ou encore les autocaristes.



A Marseille, MSC Croisières a positionné 3 navires cet hiver. Juste avant l'été, la compagnie proposera une série de mini-croisières, avant d'attaquer la haute saison en Méditerranée. Depuis la Cité phocéenne, le croisiériste positionnera son nouveau fleuron, le World Europa ainsi que le Seashore et le Seaview. Le Magnifica sera basé à Toulon et le Meraviglia à Cannes.



Quant au prochain tour du monde, qui débutera en janvier 2024, des cabines sont encore disponibles à la réservation.



Le nouvel itinéraire comprendra 52 destinations dans 31 pays, avec des escales en Méditerranée, en Mer Rouge, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, aux États-Unis et au Canada, avant de rentrer en Europe en passant par le Groenland et l’Islande.



L’une des étapes incontournables de ce prochain tour du monde sera son passage en Amazonie brésilienne en empruntant les eaux du fleuve Amazone.