Malgré la reprise vers une année compliquée pour le transport aérien ? 🔑

En plus d’une conjoncture qui reste difficile, le transport aérien doit aussi continuer sa révolution environnementale, vitale pour sa survie.



Une révolution qui coute cher, une révolution avec des objectifs très ambitieux et une stratégie dans laquelle de nombreux acteurs sont partie prenante et qui se cherche encore.



Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France, entamait cette deuxième table ronde en évoquant les leviers déjà activés pour une transition écologique avec notamment le changement de flotte au sein d’Air France.



Dans les mois qui viennent le mouvement s’accélère et c’est en tout 38 A350 et 60 A220 qui devraient arriver.



Cela représente un coût d’1 milliard par an. "Il faut les sortir par les temps qui courent" confiait-elle. De l’avis de tous les opérateurs de compagnie aériennes, l’autre levier c’est bien sur les nouveaux modes de propulsion. L’hydrogène on s’en rend bien compte est un saut technologique encore compliqué qui globalement n’est pas la solution ni a court ni a moyen terme. le carburant durable.



Il y a donc urgence à organiser la production en masse de carburants durables. Les moteurs actuels sont en capacité de les recevoir mais la production en masse ne suit pas pour l’instant.



Il n’a pas pour l’instant en France de filière d’approvisionnement se désolait Pascal de Izaguirre.



Le PDG de Corsair à lui aussi sur ce sujet de la transition écologique voulu rappeler que le secteur aérien n’est pas réticent et a insisté sur les efforts massifs faits par les compagnies aériennes françaises pour renouveler les flottes non seulement chez Air France mais aussi chez Air Caraïbes, French bee et Corsair et en insistant sur l’impérieuse nécessité d’avoir des mécanismes d’incitation fiscale très forts pour les compagnies aériennes en cohérence avec les objectifs environnementaux.



Enfin, sur la nécessité de construire une nouvelle dynamique sociale dans le transport aérien français un des principaux objectifs identifié est bien celui de l’attractivité des métiers notamment les métiers techniques qui souffrent d’un déficit d’image ou sont tout simplement méconnus des jeunes.