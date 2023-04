Mali : La DGAC n'interdit "ni le survol, ni la desserte" de Bamako

Ils sont stationnés à l'aéroport, où ils ont leur quartier dans un des hangars de l'infrastructure.



Air France minimise le fait que la dérive bleu blanc, rouge ne joue pas pour nous. Wagner n'est pas le seul point de surveillance, les émeutes sont régulières, le contexte général est très tendu,

Après la publication de la note plutôt inquiétante de l'Aviation civile américaine (FAA), les pilotes d'Air France avaient déposé un DGI (Danger grave et imminent).Par la suite, le SNPL avait surenchéri avec une consigne du bureau demandant aux pilotes de ne plus aller au Mali." nous expliquait alors Thierry Oriol, membre du bureau du SNPL France ALPA et pilote Air France.Depuis la situation ne s'est pas nécessairement améliorée, mais la DGAC compétente pour déconseiller aux compagnies de survoler tel ou tel ciel, n'a pas revu sa position.Nous avons contacté l'instance chargée de réglementer et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien et les activités de l'aviation civile en général.