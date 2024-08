Marie-Caroline Laurent quitte Clia Europe et rejoint MSC

La Cruise Lines International Association (CLIA) rassemble les compagnies de croisières océaniques, fluviales et spécialisées. L'association se décrit comme un "vaste groupe de leaders maritimes" qui fournissent une expertise technique, des produits et des services au secteur des croisières ; les principaux ports, destinations et chantiers navals ; et le plus grand réseau de professionnels du voyage spécialisés dans les voyages de croisière.