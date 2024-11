Maurice : Marriott pousse ses pions sur le marché français

dont l’histoire ne suffit plus

l’accueil des enfants dès l’âge d’un mois

et ses 261 chambres, situé à la Pointe-aux-Piments, «» et qui a bénéficié d’une rénovation de grande ampleur , il cible les familles avec «» et une volonté de créer des expériences – on y trouve des bicyclettes électriques – et deAinsi le restaurant Waves propose des déjeuners décontractés autour d'un barbecue, où le chef préparera homard grillé et thon rouge associés à des produits locaux.Un hôtel dans l’hôtel qui dispose de 51 suites avec un service est assuré par un majordome . Les clients du Nirvana ont accès à tous les équipements et installations du Méridien.