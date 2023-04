Menu : le chef Jean-Yves Guého partenaire des croisières Exploris

uniques et innovantes à bord du navire de croisière

L’Auberge de l’Ill

L’Atlantide

Le Breton du Golfe du Morbihan que je suis a toujours eu la mer comme repère, presque comme partenaire de jeu, de vie.



Alors c’est pour moi un vrai bonheur et privilège de collaborer avec Exploris pour créer des moments de gourmandise et de convivialité tout en vivant une expérience unique de découverte et d’exploration

Exploris annonce son partenariat avec le chef étoilé Jean-Yves Guého.Dans le cadre de cette collaboration, les deux partenaires vont créer des recettes " Exploris One " qui prendra le large à partir de décembre 2023.Originaire du Morbihan, Jean-Yves Guého a été inspiré par la cuisine de sa tante qui tenait un restaurant dans la région. Après avoir fait ses armes sur l'Ile d'Arz, entre terre et mer, il part en Alsace pour travailler au restaurant 3 étoiles "". Chef international, il a eu sa première étoile à Paris et s’installe à Nantes où il créé «» récompensé par une étoile en 1999.» a déclaré Jean-Yves Guého dans un communiqué.Jean-Yves Guého, connu pour sa créativité culinaire et sa passion pour les produits frais et locaux, apportera son expertise pour créer des menus raffinés, mettant en avant les saveurs des destinations proposées par ExplorisLes passagers de pourront déguster les plats élaborés par le chef et accompagnés de vins qui seront aussi sélectionnés par Jean-Yves Guého.Le chef participera également à définir des événements spéciaux comme des croisières gastronomiques exclusives.