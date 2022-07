Michel Seyt (Réunir) : "Le contexte actuel redonne de l’intérêt au voyage en autocar" 🔑

Clairement l’activité transport occasionnel et touristique a bien repris. Les entreprises adhérentes de Réunir sont très confiantes et leur carnet de commandes est déjà plein depuis des mois.



On a évidemment perdu des conducteurs Grand Tourisme, mais le phénomène est plus marginal que dans le transport régulier et le ramassage scolaire. Tous les autocars sont sur la route et l’envie de voyager est très sensible.

On ressent plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Une prise de conscience de la responsabilité environnementale, couplée à des difficultés récurrentes du transport aérien qui annule sans arrêt des vols pour toutes sortes de raisons, la hausse des tarifs due au prix du carburant, … tout cela redonne de l’intérêt au voyage en autocar, moins sur des parcours internationaux et davantage dans les régions.



On se rapproche du niveau d’activité de 2019, année de référence, et j’espère qu’on va y parvenir.