Micro-influenceurs : comment Léa rajeunit sa clientèle... 🔑

Big-Boss nous rabâche depuis 2 ou 3 ans qu’on doit « trouver une nouvelle clientèle ».



Alors, pour rajeunir un peu notre base, on a testé un mode de commercialisation très sale : on travaille désormais en collab’ avec des micro-influenceurs !



J’ai honte mais c’est comme ça : pour résumer, Isa négocie des offres spéciales en moyenne saison avec des jolis hôtels sur le bassin med’, on invite (à pas trop cher) des influenceurs qui montrent les hôtels où on les invite (ça s’appelle des room-tours) et survendent un poil les activités qu’on leur a proposées (avec un vocabulaire type « pépite », « kiffant », « waouh », « magiiiique », « roof-top », « trop sympa » et « banger », ce qui me permet de me mettre à la page en terme de vocabulaire).



Depuis leurs stories, ces influenceurs (pardon… créateurs de contenus originaux et authentiques) envoient des liens vers la page précise de notre site internet qui décrit l’offre et les followers-influencés peuvent réserver en quelques clics le voyage magiiiique du couple invité « et avec le code CHATOUNE100, tu auras 100 € de réduction sur ton voyage ».



Forcément, on récupère une clientèle de 25-35 ans sans enfant qui peut dédier un budget à ce type de voyages dans le bassin med’ sur un coup de tête parce qu’elle a kiffé l’image d’une piscine à débordement, d’une sortie en quad dans le désert, ou d’un selfie-bouche-canard avec cocktail (le petit parasol est contractuel) au moment du coucher du soleil…



On a commencé ce type d’opération en septembre dernier et franchement, ça ne marche pas trop mal…



La preuve : on commence à avoir des Kevin et des Jennifer dans notre base clients. Figure-toi que Kevin et Jenn’ nous tutoient… et que le suivi client avec eux se fait essentiellement par Instagram ou WhatsApp dans un style disons… peu académique.



J’ai bien conscience d’être vieille, mais franchement, je reconnais préférer les entretiens en face-à-face avec des Marie-France et des Jean-Eudes que des tchats avec Kevin et Jenn’, mais que voulez-vous, il faut vivre avec son temps, alors on s’adapte.