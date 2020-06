Mobilité douce et écotourisme, l'ADN de l'agence Languedoc Nature

#JeVendsLaFrance, le hashtag et la série de l'été 2020 de TourMaG.com

L'été 2020 sera différent. Alors que les restrictions se lèvent une à une, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19, il y a fort à parier qu'une majorité de Français privilégieront l'Hexagone pour leurs congés estivaux. Chez TourMaG.com, depuis quelques mois, la destination France est à l'honneur, au travers de l'initiative #PartezEnFrance et d'un nouvel annuaire regroupant un grand nombre de DMC spécialistes de notre pays. Basés dans diverses régions, chacun expert de son territoire, ils sont la vitrine du tourisme Made in France. Tout au long de cet été, nous les mettrons à l'honneur, grâce à une série d'interviews, où ils nous livrent leurs adresses et leurs coups de cœur. Aujourd'hui, on parle du Tarn et de la Lozère avec Frédéric Certain, co-fondateur de Languedoc Nature.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 30 Juin 2020

Lu 82 fois