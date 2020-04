Nathalie Ricard nouvelle directrice de l'aéroport de Rennes et Dinard

A l’aéroport de Rennes, le chantier de réfection et mise aux normes de la piste principale, qui était à l’arrêt depuis le 16 mars, a repris le jeudi 9 avril, grâce à la mise en place d’un mode opératoire mettant en œuvre toutes les préconisations du guide OPP BTP –en particulier sur un plan sanitaire- entre les autorités et les entreprises en charge du chantier.



Il devrait s’achever durant la première quinzaine de mai. La piste secondaire reste, quant à elle, ouverte et en capacité d’accueillir des évacuations sanitaires par hélicoptère.



A Dinard, le terminal est fermé au public du fait de la suspension par les compagnies de leurs programmes de vols commerciaux. L’aéroport reste toutefois ouvert et en activité pour les vols gouvernementaux, les évacuations sanitaires et les transports d’organes.