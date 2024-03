Nature et Trésors du Monde

Pour continuer sur la thématique insulaire, escale aux Fidji, terre riche des influences multiples qui les ont façonnées. Durant le vol, franchissement de la ligne de changement de dates.



Puis, cap sur Melbourne, "capitale culturelle" de l’Australie, et extension dans les terres, ou le long de la "Great Ocean Road".



Nouvel envol vers la spirituelle terre de Bali en Indonésie, avec ses paysages uniques, ses trésors naturels et ses traditions séculaires.



Poursuite du voyage vers Siem Reap au Cambodge et découverte des temples d’Angkor, imposants et silencieux témoins du grand empire Khmer.



Enfin, dernière escale à Abu Dhabi, ville dynamique à la croisée des chemins entre l’Orient et l’Occident, mélange de modernité et d’héritage bédouin.