Noémie Voyages : "70% de ma clientèle vient d'Instagram" 🔑

Cela a pris une ampleur incroyable. En 15 jours, j'ai réuni 5 000 abonnés

"Est-ce qu'on ne se lancerait pas pour de bon ?"

"Nous travaillons beaucoup à distance pour répondre aux demandes qui viennent d'Instagram. Mais certains anciens clients m'ont suivie, et les contacts générés par les réseaux sociaux souhaitent savoir si j'ai bien une agence qui a pignon sur rue. Les anarques sur Internet ne sont pas rares...



C'est rassurant pour eux de savoir que j'ai une agence "physique". J'ai donc décidé d'en ouvrir une à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Et puis c'était aussi un kif d'avoir mon point de vente",

