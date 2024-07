Patou Baruteau : l'hirondelle de Kaboul fait aussi le printemps ! 🔑

Nous avons explosé les compteurs. Il y a un lien fort et un partage avec le client qu'il retrouve aussi pendant le voyage.



Finalement, le voyage n'est rien de plus, selon moi, que du partage de culture et d'émotions. Cette émotion qu'on lui fait vivre à l'agence est en quelque sorte le début de son voyage,

C'est un peu l'histoire de ma vie. Nous devions faire l'inauguration le 11 octobre, puis le 23 septembre Thomas Cook fait faillite. J'arrive à l'agence, ma conseillère financière est venue avec son ordinateur pour gérer tous les dossiers, pendant 48 h.



J'appelle alors le magasin d'enseignes pour remplacer Jet tours... .

Très rapidement, Collection Voyages fait parler d'elle.Son concept novateur pour l'époque, selon les propres mots de celle qui a basculé chez Havas Voyages en tant que franchisée, repose sur un parcours et un accueil client soignés.A l'agence, le futur voyageur doit être comme chez lui." souligne-t-elle, sourire empreint de fierté.Figurant régulièrement dans les sommets du classement des meilleures agences de l'ancien réseau Jet Tours, Patou et ses équipes se sentent à l'étroit dans le local de 70m².La taille de la boutique est multipliée par deux, mais rien ne change. L'ambiance reste la même.Sauf que cette inauguration de ce qui devait être la plus grande agence Jet Tours de France, ne se passe pas vraiment comme prévu.Ce changement d'adresse est aussi l'occasion d'organiser une grande fête, dont l'entrepreneuse a le secret.