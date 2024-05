Nouveau : MisterFly intègre le paiement par Chèques-Vacances Connect !

En complément du Chèque-Vacances CLASSIC (version papier), MisterFly propose désormais le règlement en Chèques-Vacances CONNECT (version numérique).



Grâce à ses solutions à disposition en marque blanche, MisterFly offre à vos clients la possibilité de régler leurs voyages en Chèques-Vacances ANCV au format CLASSIC mais aussi désormais au format CONNECT.

Les avantages de proposer les Chèques-Vacances ● Vous offrez à vos clients une flexibilité accrue et contribuez à leur pouvoir d'achat vacances. Vous touchez aussi un public plus large comme les familles et les foyers potentiellement plus modestes.



● Vous augmentez le panier moyen. Les clients détenteurs de Chèques-Vacances sont souvent enclins à dépenser plus, augmentant ainsi le panier moyen de vos ventes.



● Vous dégagez une image de marque positive. En proposant le paiement par Chèques-Vacances, vous démontrez votre engagement envers vos clients et votre implication dans le développement du tourisme accessible.



L’atout du Chèque-Vacances CONNECT Contrairement au CLASSIC, qui nécessite un envoi postal suivi d’un délai de traitement avant le recrédit de la CB du client, le Chèque-Vacances CONNECT offre un remboursement instantané.



Version CLASSIC et CONNECT : Mode d’emploi Tout s’opère en ligne sur votre site B2B2C, via un procédé très simple.



1- Lors de son achat, votre client coche la case : "Je souhaite utiliser mes Chèques-Vacances CLASSIC / CONNECT", avant de choisir son option de paiement.

2- Il règle sa réservation avec sa carte bancaire.

3 - Une fois sa réservation confirmée et sa CB débitée, il se rend sur sa réservation (rubrique :« Paiement et factures ») puis demande un remboursement (en partie ou en totalité), en choisissant le type de Chèques-Vacances qu’il souhaite utiliser : CLASSIC ou CONNECT.



Ce remboursement est possible jusqu'à 1 mois après sa date de retour.



► S’il veut utiliser ses Chèques-Vacances CLASSIC : Il les envoie par courrier.



Il les adresse au service comptabilité de MisterFly par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnés d’un bordereau à remplir, faisant mention de son nom, prénom, numéro de commande et du montant total des Chèques-Vacances. A compter de la bonne réception des chèques, et sous 30 jours maximum, MisterFly lui rembourse le montant correspondant à la somme des chèques reçus, en créditant la carte bancaire utilisée lors du paiement.



► S’il veut utiliser ses Chèques-Vacances CONNECT : Le process s’opère en ligne à partir de sa réservation, via une passerelle d’échange sécurisée avec l’appli ANCV.



Il devra installer l'application ANCV Chèques-Vacances sur son téléphone puis se créer un compte. Ensuite, à partir de sa réservation et de la saisie de ses identifiants ANCV, il sera rerouté automatiquement sur l'application ANCV pour valider le montant de remboursement souhaité. Une fois ce montant validé par ANCV, il sera rebasculé automatiquement vers sa réservation dans laquelle apparaitra sa transaction effectuée.



A noter que votre client pourra, s’il le souhaite, cumuler les 2 types de chèques sur un même dossier. Il pourra aussi cumuler plusieurs paiements en Chèques-Vacances Connect.



Les Chèques-Vacances Classic sont acceptés sur tous les produits, les Connect sur les vols et sur les hébergements uniquement pour l’instant.



Le choix d’un site B2B2C pour booster votre activité Des dizaines de professionnels ont choisi MisterFly et ses technologies de vente B2B2C pour diversifier et accroitre leur offre :



● des agences de voyages et leurs réseaux, en France et en Belgique



● des CSE, CAS, COS, Associations et Collectivités



● des sites E-commerce comme VeePee ou Cdiscount pour ne citer qu’eux.



Grâce à cette solution B2B2C, vous bénéficiez :



● d’un site en marque blanche, 100% personnalisable à vos couleurs



● d’une interface multiproduits pour enrichir votre offre, fidéliser vos clients existants et attirer une nouvelle clientèle



● d’une solution fiable et sécurisée qui va permettre à vos clients de payer en Chèques-Vacances ANCV, en plus des autres modes de paiement existants. Vous offrez ainsi à vos clients davantage de choix et de liberté en matière de paiement.



MisterFly, l’expert B2B et B2B2C MisterFly s’est toujours fortement engagé, adapté et distingué, pour répondre aux besoins des professionnels du tourisme et de leurs clients :



● Une production multiproduits qui s’est diversifiée au fil du temps, segmentée à date en 5 moteurs de réservation : Vols, Hébergements, Dynamic packages, Locations de voiture & Transferts. Tous reliés à une centaine de connectivités fournisseurs (GDS, NDC, Direct Access, Agrégateurs, Bedbanks) offrant une profondeur d’offres colossale



● Plein de services innovants dont il a souvent été l’initiateur : Interface de vente épurée et ultra simple, clarté et transparence des infos, gestion des marges en ligne, émission IATA, calendrier vols directs, indicateur CO2, etc.



● Des options exclusives comme ses options Flexy, son tracker Hotel Best price ou une application mobile gratuite à destination de vos clients



● Des solutions de distribution de toute sa production à destination de partenaires B2B, via des API ou des sites 100 % personnalisables et en marque blanche pour leur permettre de faire du B2B2C.







Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :Au 01 70 38 70 70 ou commercial@misterfly.com

