Nouveau gouvernement : quand les Borne sont franchies… 🔑

J’ai plusieurs mauvaises nouvelles. Je commence par laquelle ?



J’ai regardé, comme la plupart d'entre vous, vendredi dernier, la composition du nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne.



Rien de révolutionnaire si ce n’est quelques raccords, de-ci de-là (Education, Culture…) question de ripoliner l’attelage. Pour le reste, cela ne présage rien de bon…



D’une part, le tourisme, naguère “cause nationale”, est passé par pertes et profits. Que sont devenues les promesses tenues lors du « pèlerinage laïc » dans le Lot, à Saint Cirq Lapopie ?

Du soi-disant plan de reconquête et de transformation du tourisme, dont la mise en œuvre était confiée à Jean-Baptiste Lemoyne ?



Quant aux transports, on l’a simplement zappé.



Dans un gouvernement dont le premier (premier ou première ?) ministre est censé mettre en route la transition écologique, voilà qui peut surprendre !



Bien entendu, des informations ont circulé sur le fait qu’on ne perdait rien pour attendre et qu’il y aurait une session de rattrapage pour ces deux secteurs.



J’espère me tromper mais j’ai peur qu’un ministère du Tourisme ne soit plus dans les priorités de la nouvelle mandature. Nous verrons bien…

Mais après la crise sanitaire qui a ébranlé notre industrie et démontré l’attachement des Français aux vacances et aux loisirs, ce serait du foutage de gueule.