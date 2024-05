Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve a ouvert ses portes en Arabie Saoudite

Accessible uniquement par bateau privé ou hydravion, Nujuma propose 63 villas sur l'eau et sur la plage, d’une à trois chambres, avec un espace de vie ouvert, une piscine privée avec vue et accès direct à la mer.



Conçue par Foster and Partners, l'architecture de Nujuma s'est inspirée des courbes des coquillages. Les intérieurs sont parés de matériaux naturels aux tons sable et mer. Des motifs géométriques délicats, empruntés aux codes décoratifs de la région, rythment l’espace.



Les intérieurs sont ornés d'objets d’art artisanal arabe, céramiques traditionnelles, tapis saoudiens aux motifs tissés et tentures murales raffinées. Chaque villa bénéficie des services d'un majordome dédié.



Une équipe d'experts locaux passionnés propose aux visiteurs une immersion inédite dans les traditions et la culture de l'Arabie Saoudite.