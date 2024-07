ONYRO by Ipsum Tek lance une levée de fonds sur Crowdcube

À la différence des chariots-robots disponibles dans le secteur des services, ONYRO est un robot mobile qui est autonome et ne requiert pas d'intervention humaine. Il dispose d’un bras fonctionnel et peut opérer pendant 8 heures sans recharge.



Utilisant l’IA, il est apte à comprendre les demandes et transporte des plats, des boissons et des objets sans être gêné par les obstacles. Il ouvre les portes, prend les ascenseurs et circule aisément dans les espaces bondés. Il peut donc remplacer les mini-bars dans les hôtels.



Son design est moderne et il est totalement sécurisé contre le basculement. Fabriqué en France, il affiche un prix qui constitue une alternative économique pour les hôtels.