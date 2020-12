Odalys va ouvrir 20 résidences et ses chalets dans les Alpes et les Pyrénées

"Par cette décision forte, assortie de conditions de réservation, d’arrivée et de départ flexibles, le Groupe Odalys souhaite apporter son soutien aux stations et à tous les acteurs de la montagne mobilisés pour sauver le lancement de la saison hiver " explique un communiqué de presse du Groupe qui compte à la montagne 150 résidences et chalets dans tous les massifs.



Les clients pourront réserver en formule court séjour à partir de 3 nuits minimum plutôt que 7 nuits. Quant aux séjours initialement réservés pendant les vacances de Noël notamment au sein de ses résidences qui resteront fermées, le Groupe Odalys proposera "à ses vacanciers des solutions adaptées de relogement, remboursement ou report en fonction des situations."



Selon Laurent Dusollier, Directeur Général du Groupe Odalys : « Avec ou sans ouverture des remontées mécaniques, les destinations de montagne restent plus que jamais une destination privilégiée pour déconnecter après une nouvelle période de confinement éprouvante.



En faisant le choix d’ouvrir nos résidences à la montagne pour les vacances de Noël et en tant qu’ETI (entreprise de taille intermédiaire), nous prenons un risque notamment au regard des aides qui nous sont allouées par l’Etat, mais souhaitons par-dessus tout apporter notre soutien aux acteurs des stations mobilisés depuis plusieurs mois pour réaccueillir dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité les Français en quête d’évasion ».