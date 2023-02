Appli mobile TourMaG



OnSpot augmente l’expertise de ses Travel facilitateurs grâce à ChatGPT

Envoyer à un ami Partager cet article

L'assisteur francophone OnSpot a récemment adopté ChatGPT, la dernière technologie en matière d'IA développée par OpenAI. Cette adoption a été effectuée dans le but de faciliter le travail de ses équipes au service des voyageurs. Le CEO de OnSpot, Benoît Cerceau, explique que les premiers tests d’implémentation de cette technologie révèlent déjà une expérience voyageur boostée et une plus grande réactivité et productivité pour ses équipes.



Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 13 Février 2023

L'une des principales utilisations de ChatGPT par OnSpot est de fournir des suggestions de sites au plus près des intérêts des voyageurs dans plus de 50 destinations à travers le monde. Ces suggestions permettent de compléter les bases de données internes mais surtout de dénicher de nouvelles petites “pépites” qui auraient pu échapper à l’attention des experts locaux de la firme américaine.



Grâce à son large corpus de connaissances, ChatGPT peut suggérer des sites en fonction des intérêts des voyageurs, de leur emplacement actuel, du contexte de leur séjour et de leur budget, par exemple.

Des tests déployés sur 5 destinations Ces tests ont été déployés sur une cinquantaine de voyageurs à destination et semblent très prometteurs, selon Gwendal Mahe, CTO de OnSpot. "Nous avons été agréablement surpris par la capacité de cette IA générative à cerner les besoins spécifiques de nos clients les plus exigeants !”, nous confie Gwendal.



"Il s’agit d’une technologie encore jeune et qui devra se frotter aux réalités de nos équipes dans les prochains mois avant d’être plus largement déployée chez OnSpot. Nous réalisons énormément de tests et décelons aussi les limites de l’outil lorsqu’il s’agit d’une expertise métier plus pointue.”



Un assistant “augmenté” A ce jour, Gwendal voit davantage cette technologie comme une béquille, comme une nouvelle source intarissable d’inspiration pour accompagner les équipes d’assisteurs, en leur permettant d’augmenter leurs capacités, d’obtenir des réponses rapides et fiables à tout moment, et permettre de recroiser avec les bases de données d’expériences et activités déjà existantes.



"L’humain reste au cœur de toutes nos interactions avec les voyageurs” précise Benoit Cerceau. "Nous sommes convaincus qu’un monde où l’IA se met au service de l’humain nous permettra d’explorer et de repousser les limites actuelles de notre métier. Il me tarde de voir ce qu’il sera bientôt possible de faire avec les nouvelles mises à jour annoncées par OpenAI !”

Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 56 75 10 89



Représentant commercial France (Lyon)Email: contact@onspot.travel Téléphone: 07 56 75 10 89

Lu 155 fois Notez

Dans la même rubrique : < > CMS VACANCES présente "Cockpit Holidays" CMS VACANCES vous offre le meilleur contenu vols au monde