OnSpot lance la première version de son API

Les récents développements de l’assisteur OnSpot permettent dorénavant aux agences et tours opérateurs d'intégrer et déployer une offre conciergerie clé-en-main, en un temps record.

Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 12 Décembre 2022

L’objectif de cette V.1 est l’automatisation du formulaire d’inscription d’un nouveau dossier voyageur nous indique Robin, responsable du déploiement de l’API pour le compte de la firme Américaine.

“Nous avons tout d’abord reproduit les fonctionnalités de base de la partie inscription en prenant en compte les particularités liées aux différents forfaits que nous proposons, aux services optionnels ainsi que du calculateur de coût, qui permet à nos utilisateurs de connaître le montant total du service avant de le valider”, explique Robin.



OnSpot estime que cette intégration pourrait faire gagner jusqu’à 2h par jour aux équipes opérationnelles de ses plus gros clients, ce qui ne devrait déplaire aux responsables d’agences dans un contexte d’optimisation de leurs ressources.



“L’API retourne également la trip card, un document PDF comprenant le logo du voyagiste ainsi que toutes les informations utiles aux voyageurs pour joindre nos services tels qu’un numéro unique et un QR code pour initier une session Whatsapp par exemple”.



Récupération automatique de l’itinéraire de voyage Mais cette première version ne serait pas complète sans la possibilité de transférer les détails de l’itinéraire de voyage en quelques clics.



“Dès lors que l’utilisateur valide le service, tout le travail se fait en backstage et nous récupérons les informations de l’itinéraire, indispensables pour garantir notre promesse de réactivité et personnalisation du service à destination” nous explique Robin avant d’ajouter: “l’itinéraire est alors reproduit de notre côté, enrichi et mis à disposition de l’agent concerné dans le dossier voyageur, sur la plateforme OnSpot.”



Cette nouvelle mise à jour va permettre à nos équipes support un plus grand confort de travail en leur présentant des informations contextualisées à chacune de leurs interventions, ce qui aura pour effet une prise en charge hyper réactive et personnalisée à chaque sollicitation d’un voyageur à destination.



CRMs, planificateurs de voyage…de nouvelles intégrations à venir “Je souhaite que l’offre OnSpot puisse être ajoutée à n’importe quel panier en trois clics seulement” nous confie Benoît Cerceau, son fondateur.



Pour relever ce challenge, Robin et son équipe travaillent en étroite collaboration avec les nouvelles plateformes du travel.



“Nous en avons déjà identifié une dizaine sur nos marchés sources et avec lesquelles nous allons commencer ce travail d’intégration. Nous consultons également nos partenaires agences et T.Os afin de savoir comment OnSpot peut s’intégrer de la meilleure façon dans leur workflow quotidien.”



Une chose est sûre, 2023 s’annonce d’ores et déjà bien remplie pour les équipes techniques d’OnSpot!



Représentant commercial France (Lyon)Email: contact@onspot.travel Téléphone: 07 56 75 10 89

