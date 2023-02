Ottawa : Air France renforce ses vols vers le Canada

nouvelle ligne entre Paris - Ottawa

Air France étend son réseau au Canada et ouvrira dès juin 2023 une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa. La compagnie reprendra la liaison Paris-Charles de Gaulle – Québec inaugurée à l’été 2022 et augmente ses fréquences vers Montréal, Toronto et Vancouver.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 2 Février 2023

