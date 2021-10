Pandémie : "Certains aéroports vont devoir abandonner le trafic commercial..." 🔒

Oui, nous devons réfléchir à notre business-modèle et le réinventer.Nous allons devoir réformer la régulation aéroportuaire. Vous savez qu'en termes de redevance et de rémunération du capital, très régulé.Or la réglementation ne permet pas cela. Les régions et les Etats ne vont pas investir, car ils sont endettés aussi. Pour continuer avec cette mixité de capitaux publics et privés, la réglementation aéroportuaire va devoir permettre une juste rémunération du capital.Il va falloir également réviser la réglementation européenne sur les aides d'Etat. Faute d'argent, même les grands aéroports ont du mal à investir, les aides publics ne peuvent plus être réservées aux petits aéroports, comme ça l'était jusqu'à présent.Je parle là de la fiscalité, donc que la taxe d'aéroport ne s'envole pas, de ne pas rajouter de nouvelles taxes. Si la compétitivité de nos infrastructures décroit, avec une hausse des coûts pour les compagnies, ces dernières iront ailleurs en Europe.Imaginez que les coûts de touché augmentent de manière importante, en raison de la fiscalité, les transporteurs iront en Espagne ou en Italie. Les pouvoirs publics doivent permettre de créer le cadre pour favoriser la connectivité aérienne de la France et des territoires.Nous allons devoir jouer sur les ressources extra-aéronautiques, pour diversifier les ressources, puis dans le même temps les optimiser.