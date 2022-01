Pandémie : cohabiter ou mourir en bonne santé ? 🔑

Aujourd’hui, les réservations se font en ultra dernière minute, quand elles se font.



Cette situation va continuer à impacter lourdement notre secteur encore pendant quelques semaines voire quelques mois.



Circonstance aggravante : la gestion de plus en plus délicate des ressources humaines et l’absentéisme dans les agences et chez les voyagistes.



Le temps de travail en grande majorité y est consacré à reporter, re-protéger, annuler. Autrement dit, une activité de plus en plus contre-productive qui continue à creuser les déficits et inquiète face aux échéances qui se profilent.



La fin du “Quoi qu'il en coûte”, appliquée sans discernement, va mettre à mal une grande majorité d’entreprises.



Surtout dans le tourisme. L’incompréhension gagne. Nos dirigeants nous disent que le virus voyage sans passeport et d’un autre côté verrouillent les frontières à la moindre alerte.



On nous dit en gros que l’Omicron est une sorte de “grippe” et que nous serons bientôt collectivement immunisés de par sa forte contagiosité.



Puis d’un autre côté on nous explique qu’il faut renforcer de plus en plus les dispositifs sanitaires : auto-tests, PCR, masques obligatoire à l’extérieur et peut-être bientôt des FFP2 pour faire bon poids bonne mesure.