Paris : la Cour de justice de l'UE attaque le coeur même de l'activité d'Airbnb, mais...

Entre la Marie de Paris et Airbnb, nous vivons un match spectaculaire et terriblement étiré dans le temps.



Puisque la Cour de justice de l'UE (CJUE) a donné, ce mardi 22 septembre 2020, raison à la Mairie de Paris, dans son combat pour réguler Airbnb, 5 ans après l'ouverture de l'action en justice.



Après le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d'appel de Paris, ce fut à la CJUE de statuer sur cette affaire. La réponse est très claire et ne laisse aucune place au doute : la réglementation française était conforme à la réglementation européenne.



Tout a commencé en 2015, lorsque l'édile de Paris repprochait à une CSI et une personne physique d'avoir loué leur bien, sur la plateforme Airbnb, mais sans avoir demandé l'autorisation préalable des autorités locales.



De plus, les propriétaires n'avaient pas non plus rempli l'impératif de compensation imposé par la mairie, les obligeant au rachat d'un nombre identique de mètres carrés en locaux commerciaux, afin de les transformer en habitations.



Chose qu'ils n'avaient pas faite.