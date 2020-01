Partenariat Google Cloud-Lufthansa pour améliorer l’exploitation des lignes aériennes

La dématérialisation permet de gagner du temps en chargement et en rapidité d'exécution.



Ainsi, la nouvelle plateforme prendre en compte simultanément de nombreux facteurs de stabilité (rotation des aéronefs et des équipages, maintenance, etc.) et fournira des recommandations cruciales.



Une équipe de Google Cloud sera présente pendant quelques semaines dans les bureaux de Lufthansa pour accompagner les équipes et mieux connaître les besoins.



" Grâce à cette collaboration, nous disposons d’une formidable occasion de révolutionner l’avenir de l’exploitation des lignes aériennes ", déclare Thomas Kurian, PDG de Google Cloud.