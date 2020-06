Partenariat : grâce à TUI, Booking.com se rapproche toujours plus d'une agence de voyages...

Il y a un an, Olivier Grémillon, le vice-président de Booking.com nous confiait vouloir faire de la plateforme le guichet unique du tourisme.



" Notre stratégie est assez claire, nous voulons être présents dans tous les aspects du voyage, en ayant une offre intégrée dans les activités, sur l'hébergement, la billetterie et le transport. "



Après avoir lancé la vente sèche d'activités , ou "expérience" dans le langage digital, en 2019 dans 10 villes françaises, Booking.com vient de passer la démultipliée.



En effet, le géant de la réservation hôtelière en ligne vient de signer un partenariat stratégique avec TUI.



" Les clients de Booking.com auront à terme un accès direct à un portefeuille de produits de plus de 70 000 visites et attractions dans le monde via la filiale TUI Musement, dont le lancement progressif sur Booking.com au cours des prochains mois, " explique le communiqué de presse.