PartezEnFrance : et si vous programmiez des séjours responsables en France avec la start-up Globethik ?

Après avoir tenté d'émerger sur le marché BtoC, une mission bien compliquée sans bénéficier de fonds marketing colossaux, Globethik se dirige de plus en plus vers une distribution BtoBtoC, en direction des professionnels.



A mi-chemin entre l'agence de voyages et le tour-opérating, la route se trace d'elle-même petit à petit et trouve écho avec la nouvelle réalité provoquée par le coronavirus.



Il a fallu plusieurs mois de réflexions, prises de contact, recherches d'ancrage local et conception, afin de pouvoir publier les premiers circuits en France et en Europe mais toujours en... train.



L'offre est-elle disponible pour toutes les agences de voyages françaises ?



" Les circuits sont à la fois proposés sur mon site internet et aux acteurs du tourisme qui ne sont pas dans le tourisme durable " rapporte la créatrice de la start-up.



Les produits conçus pour Univairmer sont exclusifs, mais il est possible de concevoir des produits à l'infini, tant la France est un terrain de jeu complet.



S'il ne fait pas de doute que les Français privilégieront notre pays, par défaut et/ou envie, il n'en reste pas moins que les professionnels du tourisme ne savent pas toujours comment ré-intermédier la destination.



Une question que ne se serait pas posée Univairmer, car pour eux qui dit tourisme responsable dit France.



" Au départ, j'avais travaillé pour eux des destinations plus lointaines, mais ils ont interrogé leur réseau sur leur conception du tourisme responsable et ce qu'il souhaitait.



J'ai été surprise d'apprendre que pour les agents cette verticale est inévitable raccrochée à la France, " se rappelle Charlotte Simoni.



Pour parler au consommateur, il est nécessaire de se démarquer et proposer une offre alternative, le tourisme responsable est une éventualité.