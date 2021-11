Pass sanitaire : la montagne va devoir passer la 3e !

Pour ceux qui auront plus de 65 ans et qui auront eu leur schéma vaccinal complet depuis six mois et cinq semaines, leur pass sanitaire se désactivera s'ils ne font pas leur dose de rappel

Il n'y a pas de sujet. Les perspectives sont plutôt bonnes, avec une bonne dynamique pour la montagne sur les vacances d'hiver,

Les vacances deviennent un (Bon) moyen de pression (sur la vaccination, ndlr) surtout lorsque l’on parle de Noël qui est très familial avec les plus de 65 ans.



Nous aurions, comme à l’habitude, apprécié une anticipation à la rentrée de septembre par exemple,

", a expliqué à nos confrères de France Info, Gabriel Attal.Le porte-parole de rappeler qu'il ne reste plus que six mois aux Français concernés pour se mettre en règle, sinon cela signifiera retour à la case départ, donc test antigénique ou PCR, afin de pouvoir profiter des restaurants, bar et peut être... remontées mécaniques." témoigne Pascale Jallet, la secrétaire générale du SNRT (Syndicat National des résidences de Tourisme). .A noter tout de même que selon l'INSEE, . soit presque 13 millions de personnes. Les derniers chiffres montrent que seulement 19% des plus de 65 ans afficheraient un schéma vaccinal complet, donc avec la 3e dose.Ainsi, en fonction de la 5e vague attendue en Europe et peut être notre pays, il se pourrait que les quinquagénaires subissent le même sort que les plus de 65 ans.Alors près de 40% de la population de notre pays serait obligé de se refaire vacciner...Face à ce constat inquiétant le chef de l'Etat a décidé de secouer les Français et d'utiliser" se désole de constater Damien Duval, le directeur général de Cap France.