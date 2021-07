Pays verts : où les Français peuvent-ils VRAIMENT partir ? (06/07/2021, Hongrie)

Arabie Saoudite : OUI (pour les vaccinés et immunisés aucune quarantaine, mais présentation d'un test PCR - 72h négatif ; pour les non vaccinés une septaine dans une structure d’hébergement agréée est obligatoire).



Australie : NON (Les frontières de l’Australie demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre)



Canada : NON (Interdiction d’entrée sur le territoire pour les ressortissants non canadiens)



Corée du Sud : NON (les autorités coréennes ne délivrent plus aucun visa aux ressortissants français et étrangers résidant en France)



Etats-Unis : NON (L’entrée aux Etats-Unis des voyageurs en provenance de l’espace Schengen est suspendue)



Hong-Kong : OUI (test de -72h obligatoire, le voyageur doit posséder 4 documents et quarantaine obligatoire à l’hôtel)



Japon : NON (Aucun citoyen français ne peut actuellement entrer au Japon sans visa et l’ambassade n’accepte plus de demande de visa)



Nouvelle-Zélande : NON (Depuis le 19 mars 2020, tous les ressortissants étrangers se voient refuser l’entrée)



Singapour : NON (Tous les visiteurs en court séjour sont interdits d’entrée et de transit à Singapour, sauf rares exceptions)



Taiwan : NON (seuls peuvent entrer les ressortissants taïwanais, leurs conjoints et enfants mineurs ainsi que les détenteurs d’un titre de résidence ou d’un visa délivré pour motif professionnel ou humanitaire dûment justifié)



Vanuatu : NON (Les autorités ont décidé la fermeture des frontières à compter du 20 mars 2020 et ce, jusqu’au 31 juillet 2021)