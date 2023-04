Pérou : Quelles attractions touristiques sont ouvertes ?

Le Pérou connait une tragique saison des pluies

Le Pérou connait une dramatique saison des pluies. L'intense épisode météorologique a causé d'ores et déjà la mort de 99 personnes et touché plus de 370 000 personnes à travers le pays. L'Office de Tourisme du Pérou fait un point sur les attractions touristiques ouvertes à ce jour. La zone nord-est comprenant les régions de Tumbes, Piura et Lambayeque est celle principalement concernée par des conditions d'accès rendues difficiles.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 25 Avril 2023

